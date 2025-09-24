Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Cum s-a terminat meciul cu super-campioana Ungariei

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:09
Echipa lui Dinamo. Foto: Facebook / CS Dinamo Handbal

CS Dinamo București a fost învinsă de echipa maghiară One Veszprem HC, cu scorul de 30-27 (15-15), miercuri, pe teren propriu, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut toate cele trei meciuri disputate în competiție.

Cele două echipe au alternat la conducere pe parcursul jocului, dar formația pregătită de Xavi Pascual (ex-Dinamo) a dominat ultimul sfert de oră și a înclinat balanța.

Oaspeții au început mai bine, au avut 2-0 și au condus în primele zece minute, apoi Dinamo a făcut 8-6 (min. 15), după trei goluri consecutive. La pauză, scorul a fost egal, 15-15.

Veszprem s-a desprins la 18-15 (36), dar Dinamo a reușit cinci goluri consecutive și a condus cu 20-18 (41). După ce Dinamo a avut 22-20 pe tabelă (43), maghiarii au fost cei care au marcat cinci goluri la rând, 22-25 (49), apoi au condus la cinci goluri, 28-23 și 29-24, câștigând fără emoții.

Pentru Dinamo au marcat Haniel Vinicius Inoue Langaro 7 goluri, Yoav Lumbroso 5, Pedro Veitia Valdes 3, Miklos Rosta 3, Andrii Akimenko 3, Tom Pelayo 3, Branko Vujovic 2, Alex Pascual Garcia 1.

Golurile oaspeților au fost reușite de Nedim Remili 7, Ahmed Adel Mesilhy 5, Ahmed Hesham Elsayed Moham 4, Bjarki Mar Elisson 4, Ivan Martinovic 3, Gasper Marguc 3, Dragan Pechmalbec 2, Luka Cindric 1, Yehia Mohammed Yehia Elderaa 1.

În alt meci din grupă, Aalborg Handbold a învins-o pe Sporting Lisabona cu 35-30. Tot miercuri vor avea loc partidele HBC Nantes - Kolstad Handball și Industria Kielce - Fuchse Berlin.

Dinamo este penultima în clasament (7), fără vreun punct.

Dinamo va juca următorul meci pe 9 octombrie, în deplasare, cu Fuchse Berlin.

