Antrenorul lui Dinamo spune că el a recomandat principalelel transferuri: "Velkovski, Palici, Milanov, Edy Gnahore, îi cunosc, au venit şi la recomandarea mea"

Dinamo va începe pregătirea pentru noul sezon la 10 iunie iar antrenorul Zeljko Kopic a făcut mai multe precizări despre echipă într-o conferință de presă.

"Vom decide ce jucători vor pleca, cine va rămâne. Facem tot ce putem pentru a pregăti sezonul şi a aduce jucători care pot contribui ca Dinamo să aibă un alt stil".

El a mai spus că a avut o comunicare foarte bună cu preşedintele Andrei Nicolescu. "Din decembrie, de când am venit şi voi jurnaliştii aţi spus că m-a găsit pe Google, am avut o comunicare bună cu Andrei Niculescu. A trebuie să ia decizii grele, a fost dificil pentru oricine din acest club. El ne susţine pe mine şi pe echipa mea. Este datoria mea să analizez echipa, jucătorii şi ce poziţii trebuie îmbunătăţişe. Domnul Niculescu urmează să vadă dacă este de acord sau nu cu mine".

Kopic a numit mai mulţi jucători care au venit la Dinamo la recomandarea sa şi a spus că nu a discutat cu Denis Politic despre o eventuală plecare. "Velkovski, Palici, Milanov, Edy Gnahore...îi cunosc, au venit şi la recomandarea mea. facem analize, vom vedea cine pleacă şi cine rămâne. Nu avem director sportiv, nu am spus că vreau să fie unul din Croaţia.Nu am discutat cu Denis Politic, este un jucător sub contract, are potenţial, este un jucător fantastic şi este sub contract cu noi".

"Puţină lume a crezut când am venit că putem rămâne în Superliga. Dar eu am crezut şi am muncit pentru asta, am dat totul să ating acest scop. Pe viitor, important este să dăm totul ca Dinamo să devină mai bună. Suporterii s-au săturat de situaţia din ultimele sezoane. Respect România, respect Dinamo. Ştiu că parte din ADN-ul Dinamo trebuie să fie jucători români, dar în final contează calitatea. Dacă vom găsim jucători români cu acest ADN, va fi foarte bine. Ştiu că ţinta noastră este să luptăm pentru primele 6 locuri, dar mai mult oamenii trebuie să simtă că Dinamo devină mai bună, că este pe drumul cel bun", a adăugat tehnicianul dinamovist.