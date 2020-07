Chindia Targoviste - Academica Clinceni, scor 3-1, in play-out-ul Ligii I

Au marcat: Ivancici '45, Bic '71 (p), Berisha '89 / Cebotaru '78 (p).Min. 45, 1-0: Ivancici a marcat cu capul dupa un corner executat de Dumitrascu;Min. 71, 2-0: Bejan l-a faultat pe Dangubici in careu si Bic a marcat din penalti;Min. 78, 2-1: Bic l-a faultat in marginea careului pe Merloi, iar Cebotaru a marcat de la 11 metri;Min. 89, 3-1: Berisha a impins balonul in poarta, dupa ce a fost respins de Valceanu, in urma unei lovituri libere executate de Bic.Au evoluat urmatoarele echipe:Chindia: Aioani - Corbu, Benga, Diallo, Dumitrascu - Negut, Bic, Rata (Yameogo '90), Piftor (Ivancici '27) - Dangubici (Berisha '79), Florea (Dinu '90). Antrenor Emil Sandoi;Clinceni: Valceanu - G. Matei, Albu (Patriche '72), Bejan, Dobrescu - Merloi, Cebotaru (Kontoes '90), Ventura, Achim - Markovici (Robert Ion '46), Buziuc (B. Ilie '90). Antrenor Ilie Poenaru.Cartonase galbene: Negut '10, Ventura '87 / Buziuc '25, Cebotaru '63. G. Matei '90+4.Arbitri: Marcel Birsan - Daniel Mitruti si Mihai Marica - Andrei Antonie;Observatori de arbitri : Augustus Constantin.Clasamentul play-out-ului este urmatorul: FC Viitorul - 42 de puncte (11 jocuri), Academica Clinceni - 32 de puncte (12), FC Voluntari - 31 de puncte (11), Hermannstadt - 28 de puncte (9), Sepsi Sfantu Gheorghe - 28 de puncte (11), Poli Iasi - 23 de puncte (11), Dinamo - 21 de puncte (7), Chindia Targoviste - 20 de puncte (10).Tot miercuri, de la ora 19.00, se disputa meciul Hermannstadt - FC Viitorul.