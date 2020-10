Dinamo a trimis o scrisoare oficiala catre Comisia Centrala a Arbitrilor

Gruparea mentioneaza ca punctul culminant in ceea ce priveste erorile de arbitraj a fost meciul cu FCSB "Prin intermediul acestei scrisori, ne adresam dumneavoastra cu intentia de a va aduce la cunostinta nemultumirea noastra fata de erorile repetate de arbitraj indreptate impotriva echipei Dinamo Bucuresti de la inceputul acestui sezon competitional, punctul culminant fiind meciul disputat cu FCSB, etapa trecuta, pe Arena Nationala.Clubul Dinamo Bucuresti apara si va apara intotdeauna corectitudinea in fotbalul romanesc, precum si imaginea Comisiei Centrale a Arbitrilor in dauna tuturor suspiciunilor reflectate in fata opiniei publice.Fotbalul european a atins un nivel ridicat de rigoare in aplicarea regulilor de joc si devenit un produs apreciat in intreaga lume.Fotbalul romanesc trebuie sa urce in acel tren in care legitimitatea competitiei trece direct prin credibilitatea fara fisuri a echipei de arbitri Ca reprezentanti ai conducerii executive a clubului, dorim sa transmitem pe aceasta cale ingrijorarea noastra fata de aceste erori grave de arbitraj.Sperand ca viitorul va da o competitie curata si deschisa pentru toate cluburile participante, va adresam salutarile noastre cordiale", este continutul scrisorii semnate de directorul general al FC Dinamo, Alex Couto.