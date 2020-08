Reactii dupa Dinamo - Hermannstadt: "Noi am reactionat tarziu, am fost cu un tempo in urma lor"

"Am inceput mai greu, ei au jucatori de mare calitate, au condus jocul, noi am reactionat tarziu, am fost cu un tempo in urma lor. La pauza am schimbat tactic si jocul s-a schimbat, repriza a doua a fost la discretia noastra. Am incercat 3-4-3, am crezut ca ei joaca 4-4-2, dar au schimbat si ei, au avut insideri la noi si au stiut ce am pregatit," a declarat Multescu dupa meci, conform digisport.ro.Antrenorul dinamovist mai asteapta intariri si a fost incantat sa auda despre George Tucudean. "Tucudean e un vis prea frumos pentru noi, e unul dintre cei mai buni atacanti! Deocamdata ii urez sa fie sanatos, il imbratisez, l-am avut jucator la Dinamo. Am asteptat transferuri si astept in continuare", a mai spus Multescu.Formatia Dinamo a remizat, luni, pe Arena Nationala, scor 1-1, cu echipa FC Hermannstadt, in prima etapa a Ligii I.Pentru Dinamo a marcat Sorescu '59 (penalti), iar pentru FC Hermannstadt a punctat Joalisson '32.