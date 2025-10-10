CS Dinamo București a fost învinsă dramatic de echipa germană Fuchse Berlin, cu 32-31 (16-18), joi seara, în Max-Schmeling-Halle, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Fuchse, finalista ediției trecute, a câștigat în ultima secundă, din aruncare de la 7 metri, transformată de norvegianul Groendahl.

''Vulpile'' au început bine (3-0), dar Dinamo a echilibrat disputa și chiar a dominat finalul primei reprize, intrând la cabine cu un avans de două goluri, 18-16.

Dinamo a avut avans de două goluri și în repriza secundă, 26-24 (51) și 27-25 (52), dar Fuchse a jucat mai bine finalul și a smuls victoria.

Pentru campioana României, care a pierdut toate cele patru meciuri de până acum, au marcat Andrii Akimenko 7 goluri, Branko Vujovic 5, Haniel Vinicius Inoue Langaro 5, Miklos Rosta 5, Yoav Lumbroso 3, Pedro Veitia Valdes 2, Ionuț Nistor Ioniță 1, Frederik Ladefoged Blazejewicz 1, Alex Pascual Garcia 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuț Ciprian Iancu a reușit 13 intervenții (37,14%), iar Samir Bellahcene a apărat un șut (9,0%).

Golurile gazdelor au fost reușite de Mathias Gidsel 11, Tobias Schjoelberg Groendahl 5, Tim Freihoefer 5, Hakun West Av Teigum 4, Lasse Bredekjaer Andersson 3, Fabian Wiede 2, Max Darj 1, Mijajlo Marsenic 1.

Lasse Ludwig a avut 5 intervenții (31,25%), iar Dejan Milosavljev tot 5 (20,00%).

În celelalte meciuri din grupă, miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Aalborg Handbold, 26-35, Sporting Lisabona a cedat cu HBC Nantes, scor 28-39, iar joi One Veszprem HC a dispus de Industria Kielce cu 35-33.

Dinamo va juca în deplasare și următorul meci, pe 15 octombrie, cu Aalborg Handbold.

Clasament

1. Fuchse Berlin 8 puncte

2. Aalborg Handbold 6

3. One Veszprem HC 6

4. HBC Nantes 4

5. Sporting 4

6. Industria Kielce 2

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo 0

