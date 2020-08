Dinamo anunta rezilierea contractelor cu sapte jucatori. Cine sunt fotbalistii si cate meciuri au jucat pentru echipa bucuresteana

Cei sapte jucatori sunt: Riccardo Piscitelli, Szabolc Kilyen, Kristian Kostrna, Lukas Skovajsa, Mamatou N'Diaye, Mattia Montini si Slavko Perovic.Clubul din Stefan cel Mare le transmite mult succes in cariera celor 7 jucatori care au facut parte din lotul dinamovistilor pentru sezonul competitional 2019-2020.27 de meciuri a aparat Piscitelli la Dinamo in sezonul trecut, 26 in campionat si unul in Cupa Romaniei 6 jocuri, 5 in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei, a adunat Kilyen in tricoul alb-rosu. Imprumutat la inceputul acestui an de la Viitorul Constanta, Kilyen a jucat in prima jumatate a sezonului 2019-2020 pentru Sepsi Sf. Gheorghe.10 partide a jucat Kostrna pentru Dinamo, a bifat 8 meciuri in campionat si doua in Cupa Romaniei.13 meciuri, 11 in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei, a jucat Skovajsa la Dinamo.1 gol in 18 partide de campionat a marcat N'Diaye pentru Dinamo in sezonul competitional 2018-2019. N'Diaye nu a jucat niciun minut in tricoul alb-rosu, sezonul trecut, in campionat sau in Cupa Romaniei. goluri in 24 de meciuri (22 in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei) a inscris Montini pentru Dinamo, sezonul trecut. In urma cu doua campionate marcase 13 goluri in 23 de etape.6 goluri in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei a marcat Perovic pentru Dinamo in 19 meciuri jucate in sezonul competitional 2019-2020. A fost al doilea marcator al ros-albilor in campionat, dupa Deian Sorescu, cu 10 reusite.