Dinamo, victorie in Cupa Romaniei dupa o revenire de senzatie

Dinamo a reusit sa se califice in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a revenit spectaculos in meciul impotriva echipei de liga a doua Dacia Unirea Braila, castigat cu scorul de 3-2.

Mircea Rednic a trimis in teren o echipa cu multe rezerve, iar meciul a curs inspre poarta lui Dinamo in prima repriza. In minutul 22, fundasul Nedelcearu a atins mingea in careu, insa arbitrul nu a acordat penalty pentru gazde. In minutul 38, insa, Dinamo a fost penalizata dupa un fault al lui Ghomsi la marginea careului.

Necoara a tranformat penalty-ul obtinut, iar Dacia Unirea Braila a intrat in avantaj la pauza.

Repriza a doua a inceput foarte bine pentru gazde, care au avut o bara, prin Ivan. Dinamo a revenit insa in ultima jumatate de ora. Francezul Gnohere a marcat un hattrick in doar 14 minute, dupa o faza confuza in careul gazdelor, in minutul 62, si dupa doua contraatacuri, in minutele 73 si 75.

Jucatorii Daciei Unirea Braila au redus din diferenta in minutul 86, prin Musca.

Dinamo reuseste astfel sa castige partida din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei si se alatura celorlalte 14 echipe calificate in optimi, pana in acest moment.

