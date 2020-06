LPF suspenda meciurile echipei Dinamo pana la finalizarea anchetei epidemiologice, dupa ce magazinerul clubului a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2

Ziare.

"Liga Profesionista de Fotbal tine sa informeze ca astazi, 11.06.2020, la ora 10:39, persoana responsabila cu verificarea respectarii prevederilor Ordinului comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii nr. 601/971/2020 din cadrul clubului FC DINAMO 1948 Bucuresti ne-a transmis faptul ca o persoana din cadrul clubului a fost depistata pozitiv la cea de a patra testare COVID 19.Avand in vedere prevederile legale si regulamentare este necesara pastrarea anonimatului acestei persoane. Liga Profesionista de Fotbal va respecta prevederile legale stabilite de ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii si pana la finalizarea anchetei epidemiologice in acest caz, va opri desfasurarea meciurilor care implica clubul FC Dinamo 1948 Bucuresti", se arata intr-un comunicat al LPF.FC Dinamo a confirmat, joi, un caz pozitiv de infectare cu noul coronavirus in cadrul clubului."Toti componentii lotului dinamovist, membrii staff-ului tehnic si medical din cadrul echipei noastre, precum si personalul auxiliar pentru organizarea meciurilor la stadionul din Stefan cel Mare au efectuat miercuri, 10 iunie 2020, testul Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19.In urma acestei testari a fost depistat un caz pozitiv, a anuntat medicul Liviu Batineanu pentru site-ul oficial al clubului, fcdinamo.ro. Medicul dinamovist precizeaza ca persoana depistata pozitiv nu face parte din lotul de jucatori sau din conducerea tehnica si medicala a echipei, fiind izolata in aceasta dimineata la stadionul Dinamo", a precizat gruparea, intr-un comunicat.Liga I se reia vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, cu meciul CS Universitatea Craiova - FC Botosani, din etapa a III-a a play-off-ului. Dinamo ar trebui sa joace, sambata, de la ora 20.00, acasa, cu Chindia Targoviste, in etapa a III-a a play-out-ului.