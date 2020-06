Reactii dupa Dinamo -Voluntari 0-1: "Credeti ca Dinamo e sat fara caini? Multi se dau mari dinamovisti si apoi arunca cu pietre in noi"

Ziare.

com

"Suntem intr-o perioada dificila. Am jucat impotriva unei echipe bune. A fost cam o prostie din partea lui Filip sa ia rosu, dar ce sa facem... Nu este confortabil pe ultimul loc, nu este placut.Trebuie sa aratam ca meritam sa fim in prima liga. Trebuie sa iesim din aceasta situatie", a spus Ante Puljic pentru Digisport.Atacat din toate partile dupa meciul cu FCSB , Mihai Popescu le bate obrazul contestatarilor."Ne facem treaba la antrenament, cu ghinion am ramas in inferioritate. Usor, usor ne revenim. E normal ca toata lumea sa atace clubul.Se dau mari suporteri , dar de afara arunca cu pietre. Sa spuna lucruri adevarate despre mine.Credeti ca Dinamo e sat fara caini? V-am spus ca multi se dau mari suporteri si apoi arunca cu pietre", a spus Mihai Popescu la finalul meciului.