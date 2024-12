"Am fost mai buni" Dinamoviștii cred că meritau victoria în derby-ul cu Rapid

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, duminică seara, în conferinţa de presă de la finalul partidei cu FC Rapid, încheiată la egalitate, 0-0, că formaţia sa a fost "puţin mai bună" deoarece a încercat timp de 90 de minute să înscrie şi să câştige.

"Cred că am făcut un joc bun, am arătat personalitate şi timp de 90 de minute am încercat mereu să înscriem şi să câştigăm acest meci. Am avut în faţă însă un adversar foarte valoros, foarte periculos pe tranziţie. În aceste condiţii nu a fost uşor să ducem mai mulţi jucători în ofensivă şi în acelaşi timp să avem stabilitate în apărare. Per total, cred că jocul nostru a fost unul bun, care s-a ridicat la nivelul acestui derby. În opinia mea, am fost echipa puţin mai bună astăzi. Dar, sigur, dacă ne uităm la ocazii, vedem că şi Rapid a avut câteva şanse. Însă noi am fost echipa care a încercat mereu să controleze jocul, în timp ce adversarul a fost orientat mai mult către partea defensivă", a precizat tehnicianul croat.

"Toţi ne-am dorit victoria pentru a încheia anul pe primul loc, am pregătit jocul în acest sens. Am avut câteva situaţii, am controlat cea mai mare parte a meciului, însă în ultimii metri n-am fost inspiraţi. Ne-a lipsit ultima pasă sau un şut pentru a obţine mai mult. Însă nu mă pot plânge, jucătorii au arătat determinare şi atitudine astăzi", a adăugat el.

Zeljko Kopic a menţionat că Dinamo merită să se afle între primele echipe ale Superligii.

"După ce s-a întâmplat în ultimele şase luni pot spune că sunt mândru de echipa mea, de modul în care au progresat jucătorii. Aşa că eu consider că merităm să fim acolo sus în clasament", a mai spus Kopic.

Administratorul special al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Andrei Nicolescu, a afirmat, duminică seara, la finalul derbyului cu Rapid, scor 0-0, că echipa antrenată de Zeljko Kopic a jucat mai bine şi că merita mai mult.

"Suntem în bătălia din play-off şi astăzi am făcut un joc foarte bun. A fost un meci intens. Şi Rapid cred că a făcut cel mai bun meci dintre ultimele, dar cred că am fost mai buni astăzi, cred că meritam un pic mai mult de la meciul ăsta. Dar câteodată asta e. Jucătorii merită o vacanţă acum şi apoi în ianuarie ne vedem în cantonament. A fost un an cu multă muncă pentru reconstrucţie şi suntem acolo unde ne-am propus", a afirmat Nicolescu la finalul derbyului de pe Arena Naţională.

Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri.

