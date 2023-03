Cernat: Steaua e favorita, Dinamo a castigat numai pe noroc

Fostul mijlocas al lui Dinamo, Florin Cernat, o vede pe Steaua favorita in derbi-ul de sambata.

Cernat a spus ca alb-rosii au castigat cu noroc multe partide din campionat si crede ca norocul li se va termina in meciul cu elevii lui Dorinel Munteanu.

"Eu zic ca Steaua e favorita, dupa cum joaca in ultima perioada. E peste Dinamo. Dinamo nu a aratat nimic, a castigat doar pe noroc. Cat o mai tine si norocul asta... nu stiu. Mi-a parut foarte rau ca nu i-a batut Otelul, pentru ca in prima repriza nu am vazut-o pe Dinamo pe teren. Dar asta e fotbalul, se joaca pe goluri", a spus Cernat la Infopro.

Meciul Dinamo - Steaua se va disputa sambata, de la ora 21.00, si va fi transmis in format LIVE Text pe Ziare.com.

Ads