Ultimul Paste fericit pentru dinamovisti. Imagini de la succesul istoric al "cainilor rosii" in fata Stelei, chiar pe Ghencea VIDEO

Erau ani cand echipa din Stefan cel Mare se batea la campionat si de multe ori chiar castiga titlul.In 2007 a fost ultima data cand Dinamo a terminat sezonul pe primul loc al Ligii 1.Campionatul a fost perfect pentru "cainii rosii", care sub comanda lui Mircea Rednic au batut tot ce se putea bate in Romania.Fanii dinamovisti nu pot uita de acel sezon de pomina si mai ales de victoria din Ghencea , contra rivalilor de la Steaua S-a intamplat chiar in Sambata Pastelui.Montati bine de Borcea si ceilalti actionari cu mii de euro prima, "caini" i-au umilit pe fotbalistii lui Becali, 4-2.Catalin Munteanu, Danciulescu si Claudiu Niculescu (de doua ori) au inscris golurile dinamovistilor, care au castigat in acel sezon ultimul titlu in Liga, cu 5 etape inaintea finalului de campionat.A fost meciul in care actualul selectioner, Mirel Radoi , a facut multe gafe.Echipele de start la Steaua - Dinamo, 07.04.2007STEAUA: Andrey - Nicolita, Radoi, Baciu, P. Marin - Paraschiv, Lovin, Bostina - Elton - V. Badea, ThereauDINAMO: Lobont - Blay, Moti, Stefan Radu, Pulhac - Ad. Cristea, Fernandes, Margaritescu, C. Munteanu - Danciulescu, NiculescuTitular in acel meci de referinta in istoria echipei din Stefan cel Mare a fost si Stefan Radu.Acum, fostul dinamovist a intrat in istoria lui Lazio Roma , devenind jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria echipei.Sursa video: Youtube / DinamoFotbalClubAnii au trecut si din campioana tarii Dinamo a ajuns la mila suporterilor.Fanii alb-rosii sunt singurii care mai tin in clubul in viata.Tot ei spera ca in finalul acestui sezon, echipa din Stefan cel Mare sa se salveze de retrogradare.