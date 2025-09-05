Lupu: Dinamo m-a dezgustat, n-a legat nici 3 pase

Fostul mijlocas al gruparii din Stefan cel Mare, Danut Luou, spune ca jocul practicat de elevii lui Mircea Rednic in derbi-ul cu Steaua l-a dezgustat total.

"Mi-a placut Steaua, m-a surprins placut dupa meciurile proaste facute in campionat, dar Dinamo m-a dezgustat de tot. A fost cel mai prost meci al lui Dinamo din ultimii 15 ani. N-a legat nici macar trei pase. E bine ca a scos un egal, desi e nemeritat. Sunt dinamovist pana-n maduva oaselor, dar Steaua merita victoria. Dinamo n-are echipa de Liga Campionilor. Se bate pentru cele 10 milioane, atat cat va lua daca va castiga campionatul, nu pentru Liga.

Toti au fost penibili, in afara de Tamas si de N'Doye. Am vazut prin ziare ca au primit note de 5 si 6. Eu nu le-as fi dat nici nota 2! La cum au jucat, trebuia sa repete anul de trei ori", a spus Lupu pentru Evenimentul Zilei.

Steaua si Dinamo au remizat vineri, scor 1-1, in derbi-ul etapei 29 a Ligii I. Jocul celor 2 echipe a lasat mult de dorit, fiind caracterizat de multi oameni de fotbal ca "foarte slab".

