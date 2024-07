Steaua si Dinamo vor juca fara spectatori

Comisia de Disciplina din cadrul LPF a decis, miercuri, ca gruparile Steaua si Dinamo sa joace fara spectatori urmatoarele doua etape, respectiv urmatoarea etapa de pe teren propriu.

Stadioanele celor doua formatii au fost suspendate dupa ce fanii i-au injurat in timpul partidelor cu Gloria Bistrita, respectiv Pandurii Targu Jiu pe actionari.

Pe langa suspendarea stadioanelor, cele doua echipe s-au ales si cu 40.000 de lei, respectiv 20.000 de lei amenda.

Astfel, Steaua nu va avea aportul spectatorilor la meciurile cu Rapid (etapa 11) si Unirea Alba Iulia (etapa 13), in timp ce Dinamo va juca meciul cu Gloria Bistrita (etapa 11) cu portile inchise.

Cu aceste doua etape primite, Steaua va ajunge la 6 meciuri disputate in acest sezon cu portile inchise, dupa cele cu St.Patrick's, Sheriff Tiraspol, Unirea Urziceni si Pandurii Targu Jiu.

De partea cealalta, "cainii" au ajuns la patru meciuri fara spectatori in aceasta editie, dupa doua primite in Europa League (Panathinaikos si Galatasaray, acesta din urma inca nedisputat) si unul in Liga I (International Curtea de Arges).

I.G.

