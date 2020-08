A murit un fost mare handbalist de la Dinamo. "Drum lin si partide frumoase in Ceruri"

"Drum lin si partide frumoase in Ceruri, alaturi de toate valorile plecate, stimate domn!", a fost mesajul FRH "Clubul Sportiv Dinamo deplange trecerea la cele vesnice a fostului mare handbalist Gheorghe Dogarescu, decedat noaptea trecuta la numai 60 de ani", a transmis Dinamo.Nascut pe 15 mai 1960 la Viziru (Braila), Dogarescu a inceput handbalul la Scoala Sportiva nr. 1 din Galati, sub indrumarea antrenorului Moise Grigoras.Din 1979 pana in 1995 a jucat la Dinamo Bucuresti, echipa cu care a cucerit un titlu national, iar in 1982-1983 a participat la finala Cupei Cupelor.In 1977 a fost selectionat in nationala de juniori a Romaniei cu care, in 1981, a castigat Cupa Tarilor Latine (Spania), iar apoi, pana in 1990, a fost component al nationalei de seniori a Romaniei cu care, in 1983, a cucerit Super Cupa Campionilor Mondiali si Olimpici, iar in 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a urcat pe treapta a treia a podiumului. In 1985 si 1987 a facut parte din reprezentativa Romaniei care cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale Universitare.A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului si i-a fost conferit Ordinul National "Meritul Sportiv" clasa a II-a.