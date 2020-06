Acuzatii grave ale fostului medic de la Dinamo catre un fotbalist dinamovist : "Bei prin camere, inciti la greve"

Ziare.

"Ba, baiatule, lasa-ne! Esti bun numai de mistouri pe teren la antrenament, faci valva si inciti la scandal in vestiar. Te duci sa te plangi la conducere cu alte 2 specimene ca nu il vrei pe doctor, ca nu lucrezi cu kinetoterapeut, bei prin camere in cantonament , nu esti de acord cu punere de antrenori Inainte de Botosani ai parasit echipa din cantonament, inciti la greve. Cine esti tu, bai, baiatule? Ai ras in nasul unui intreg staff si al colegilor la Saftica dupa ce ai plecat si ti-ai luat liber. Cine te mai sustine, bai, ordinarule?! Ca ne-ai ridicat tensiunea la toti! Mai si razi ca un bou pe la interviuri! Pai tu ai refuzat sa imbraci tricoul lui Dinamo! Ce ar mai fi de spus??? Tu esti om la interviuri sa reprezinti Dinamo", a scris Motoaca pe facebook.