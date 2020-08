Adam Nemec a semnat cu Dinamo

" Slovacul Adam Nemec a semnat un contract cu clubul Dinamo Bucuresti pentru sezonul competitional 2020-2021, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial.Ultima oara la Pafos FC , in prima liga a campionatului cipriot, Adam Nemec a evoluat doua sezoane la Dinamo, 2016-2017 si 2017-2018, marcand 17 goluri in 57 de meciuri disputate in campionat Bine ai revenit la Dinamo Bucuresti, Adam Nemec", scrie in comunicatul oficial al clubului alb-rosu.Slovac nu este singurul fotbalist care a venit la Dinamo. Achim de la Viitorul si polonezul Gol sunt alti doi jucatori care au venit in aceasta vara in Stefan cel Mare.