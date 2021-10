"Nu am avut niciodată un iubit. Am fost la întâlniri, am dat șanse". Cine este tenismena din România care este singură și ce spune despre relațiile dintre sportivi

Tenismena Andreea Prisăcariu este singură.

Sportiva a recunoscut că nu are iubit, dar nici nu se grăbește.

Dinamovistă de mică, tenismena are mulți amici la clubul din Ștefan cel Mare și nu exclude pe viitor să înceapă o poveste de dragoste cu un sportiv.

Nonconformistă din fire, Andreea Prisăcariu este pe locul 263 în lume.

"Nu am niciun preferat de la Dinamo… nu aș vrea să spun, îi apreciez pe toți. Este o întrebare foarte dificilă pentru că fiecare are calitatea lui. Nu am avut niciodată un prieten. Am standarde înalte, mulți m-au criticat, dar decât să nu am ceva de calitate, atunci mai bine stau singură.

Nu îmi fac planuri când e vorba de dragoste. Când o să fie momentul potrivit o să simt, o să simtă și bărbatul respectiv. Se presupune că și acel bărbat o să aibă o carieră și dacă face parte din viața mea trebuie să știe cu ce se mănâncă cariera mea și să ne înțelegem reciproc

Am fost și eu la întâlniri, am dat șanse, nu sunt încuiată la minte. Nu s-a ivit ocazia să fie o relație serioasă. Eu mereu mă învârt în jurul sportivilor. Sunt puțin rezervată în ceea ce privește relația cu un tenismen. Am prietene care au trecut prin relații foarte urâte. Poate să fie sportiv, indiferent de sport.

Steliano Filip e prietenul meu, e amicul meu. Rici Grigore este înalt, joacă bine, a avut și meciuri interesate în trecut. Este un băiat drăguț. Nu știu dacă e genul meu, nu am vorbit niciodată cu el. Nu știu ce caracter și personalitate are. E fotbalist la Dinamo și îl apreciez", a spus Andreea Prisăcariu pentru Prosport.

