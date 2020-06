Atac dur la Ionut Negoita al suporterilor lui Dinamo dupa incidentul de sambata: "Cineva sta dupa perdea si nu iese in fata"

Ziare.

Mai exact, jucatorii dinamovisti au refuzat sa se antreneze si sa evolueze in meciul amical care era programat sambata la ora 18 cu cei de la FC Voluntari.Directorul general al lui Dinamo, Bogdan Balanescu, a venit de urgenta la Saftica pentru a-i convinge pe jucatori sa intre pe teren, dar totul a fost in zadar.Dinamovistii erau nemultumiti de faptul ca nu si-au primit restantele salariale, asa cum conducerea le promisesera de mult.Dupa acest incident, suporterii patimasi ai lui Dinamo, de la Peluza Catalain Hildan, stransi in programul DDB, Doar Dinamo Bucuresti, care deja a achizitionat 10 la suta din actiunile clubului, au avut o reactie dura printr-un comunicat de presa:"In ultima vreme, jucatorii lui Dinamo, neplatiti de mai multe luni, si-au pus speranta in promisiunile care au aparut, legate de vanzarea clubului si intrarea unei prime transe de bani din partea unui potential investitor.Astazi au refuzat sa joace meciul amical cu Voluntari si de asemenea au refuzat sa se antreneze.Nu incurajam sub nicio forma o astfel de atitudine, dar cine le-a facut promisiuni jucatorilor a gresit foarte mult. Este o noua dovada a unui management defectuos.Jucatorii asteptau sa vina cineva sa le ofere explicatii. Cel pe care il asteptau la discutii este cel care detine clubul ca actionar majoritar.Niciun patron si nicio comisie (despre care s-a tot vorbit zilele acestea) nu s-au prezentat sa linisteasca echipa. Singurii care au fost prezenti pentru a-i incuraja pe jucatori au fost reprezentantii Programului DDB.Suporterii sunt singurii care si-au facut partea si s-au tinut de promisiuni. Am platit salarii restante si o vom mai face. Am sustinut echipa si am aratat ca ne pasa. In ultimele zile am fost concentrati pe partea care tine de noi in pregatirea meciului care urmeaza. Si am facut-o bine. Printr-un gest fara precedent, suporterii au cumparat toate biletele pentru partida de sambata.Tocmai pentru ca am fost ocupati cu pregatirea acestui eveniment, situatia de astazi ne-a luat prin surprindere. Dar in zilele imediat urmatoare, boardul DDB se va intruni si va analiza caile prin care poate interveni pentru rezolvarea situatiei de la echipa.Din pacate, in tot acest timp, cineva sta dupa perdea, desi ar trebui sa iasa in fata si sa le raspunda jucatorilor si eventual sa ne spuna si noua daca inca mai negociaza cu diferite offshore-uri", se arata in comunicatul postat si pe pagina de Facebook a gruparii PCH Dinamo in prezent e calificata in semifinalele Cupei, dar in campionat , in play-out, este la doar 3 puncte de linia retrogradarii.D.A.