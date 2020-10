S-au platit salariile la Dinamo

"S-au facut plati. Nu s-au platit cele trei luni restante, dar suntem bine, chiar foarte bineAm achitat cazul Nistor, cazul Uhrin, cazul Mihalcea, adica sunt chestiuni pe care Dinamo le-a inchisMai sunt datorii care apar, ne bucuram ca nu sunt foarte mari. S-au indreptat foarte mult lucrurile la Dinamo si nu se poate compara cu ce era in urma cu cateva luni.Atunci vorbeam de un club care ar fi fost retrogradat, acum vorbim de un lot care participa decent in campionat , avem echipa a doua, suntem pe drumul cel bun, sunt lucruri vizibile, palpabile", a spus presedintele clubului dinamovist, Dorin Serdean.Dinamo are doar o victorie in Liga 1 si joaca cu liderul Universitatea Craiova , duminica.