Badea: Am convenit sa stingem litigiul cu Pandurii

Presedintele CA al clubului Dinamo, Nicolae Badea, a anuntat ca litigiul cu gruparea Pandurii Targu Jiu in "cazul Iordache" a fost stins.

"Lucrurile s-au incheiat astazi din punct de vedere formal, am ajuns la un acord cu Pandurii si astfel s-a anulat decizia LPF de a nu programa echipa gorjeana in urmatoarea etapa de campionat. am decis sa ajungem la acest acord mai ales pentru jucatorii de la Targu Jiu, dar si pentru a nu priva suporterii de acolo de o echipa de prima liga.

Am convenit esalonarea sumei de 1,2 milioane de euro pana la finalul acestei editii de campionat. Nu am fi avut nici o satisfactie ca Pandurii sa nu mai evolueze in prima liga din cauza unor probleme contractuale.", a spus Nicolae Badea pe Digisport.

Formatia Pandurii Tg. Jiu nu a fost programata initial in etapa a 8-a a Ligii I, din cauza datoriei de 1 milion de euro pe care gorjenii o au fata de clubul Dinamo, in urma transferului lui Ilie Iordache.

