Ca la noi la nimeni. Un presedinte de club a luat banii bunicii de inmormantare pentru deplasarea echipei de fotbal la un meci

Presedintele clubului a apelat la banii bunicii sale, pentru a putea merge echipa de la malul Dunarii intr-o deplasare. Batrana ii avea stransi pentru inmormantare."Suntem platiti pe datorie. Sunt foarte fericit ca am promovat, am muncit enorm. Avem un lot foarte bun, unit, asta a facut diferenta. Au fost si alte echipe cu bugete mai mari in seria noastra.Deocamdata, suntem pe datorii. Avem de recuperat, avem de luat bani. Suntem o mana de oameni. Pentru meciul de la Radauti, nu am avut bani de deplasare. Presedintele clubului a furat banii de la bunica lui.A luat multi bani, peste 10 000 de lei. Speram sa fie sanatoasa bunica. Erau banii stransi pentru inmormantare", spus Florentin Petre, antrenorul echipei.Cu toate problemele financiare, Braila a promovat in Liga 2 dupa doi ani. Echipa lui Florentin Petre a invins pe Bucovina Radauti si pe Otelul Galati la meciurile de baraj si va juca in sezonul viitor in liga secunda.