Dinamo a facut primul transfer in 2021. Un jucator de la ultima clasata din Liga 1 vine in Stefan cel Mare

Noul jucator dinamovist a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si a intrat in programul de pregatire al echipei.Mijlocas ofensiv, Andrei Blejdea a fost format la Academia Dinamo, fiind coleg de generatie la grupa de juniori 1996 cu Ionut Nedelcearu si Andrei Radu.Fost component al reprezentativei de juniori sub 17 ani a Romaniei (8 selectii), Andrei Blejdea a plecat din Soseaua Stefan cel Mare in 2014 la Wil (Elvetia) si a mai jucat in cariera pentru Domzale U19 si Kranj (ambele din Slovenia), Eintracht Braunschweig II (Germania), Academica Clinceni, Pandurii Tg. Jiu si FC Arges, cu care a promovat vara trecuta in prima liga a Romaniei.