Craiova il vrea pe fotbalistul care a facut senzatie la Dinamo. In trecut, a jucat si in echipa mare a Barcelonei

Mai multi fotbalisti vor sa-si depuna memorii pentru a deveni liberi de contract din cauza restantelor salariale foarte mari din Stefan cel Mare.Craiova sta la panda. Oltenii vor un fotbalist spaniol, care a incantat la Dinamo in aceasta toamna.Juan Camara este dorit de patronul Mihai Rotaru, scrie Prosport Cosmin Contra si Gica Craioveanu i-au zis numai cuvinte de laude sefului oltean despre fotbalistul iberic.Camara este imprumutat la Dinamo de Jagiellonia Bialystok, din Polonia, si ar urma sa mearga la Craiova cand va deveni liber de contract.Doua goluri a marcat Camara si a oferit doua pase decisive in 11 meciuri jucate pentru Dinamo.Spaniolul a a jucat in trecut si pentru echipa mare a Barcelonei.