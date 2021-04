Femeia parasita de Ionut Negoita a inflorit dupa divortul de fostul patron al lui Dinamo. Cu ce se ocupa acum

Ea a devenit o bloggerita de succes si isi imparte viata intre educatia copiilor pe care ii are cu omul de afaceri si vacantele in tinuturi exotice.Carmen si Ionut Negoita au fost casatoriti timp de 11 de ani, iar in 2010 au divortat.Carmen Negoita. Foto: Facebook / Carmen NegoitaEa a devenit si influencerita celebra, lucru ce a tras multe contracte de publicitate.Carmen si Ionut Negoita au impreuna doi copii, care studiaza in strainatate.Carmen Negoita. Foto: Facebook / Carmen NegoitaCarmen Negoita. Foto: Facebook / Carmen Negoita