A trecut de la fotbal la politica. Fosta sotie a lui Ionut Negoita, omul care a vandut clubul Dinamo la spanioli, traieste o poveste de dragoste cu un politician aflat la guvernare

Carmen Negoita, fosta sotie a lui Ionut Negoita , se iubeste cu un politician.Ea si-a oficializat relatia pe Instagram, unde a pus o poza cu noul iubit.La 41 de ani, Carmen Negoita traieste a doua tinerete. Fosta sotie a lui Ionut Negoita are o relatie de ceva timp cu un barbat aflat la guvernare.Carmen Negoita. Foto: Instagram / carmennegoitaCatalin Boboc are 45 de ani si este politician. El face parte din PNL si este secretar de stat la Ministerul Muncii, scrie click Catalin Boboc. Foto: Instagram /catalinbobocbrCarmen Negoita a divortat in urma cu 11 ani de fostul patron al lui Dinamo , Ionut Negoita. Cei doi au impreuna doi copii.