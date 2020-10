Cati bani au bagat spaniolii la Dinamo? Dezvaluiri in premiera. "E o problema, ca au facut promisiuni. Asteptam"

Conform unor surse Ziare.com, ibericii au bagat 400.000 de euro in Dinamo, bani pe care ii pot recupera usor. Dinamo a cesionat o parte din drepturile tv catre spanioli in contul acestei sume."Banii nu au ajuns inca, asa ca nu putem face tot ceea ce ne dorim. Speram ca banii vor veni in viitorul apropiat si sa ne dezvoltam proiectul in toate zonele.Noi asteptam banii din Spania. Noi gestionam resursele pe care le primim. Datoria noastra e sa facem performanta. Lucram din greu alaturi de sponsori, dar prima injectie de capital trebuie sa vina din Spania.Da, sunt restante de trei luni in cazul unor jucatori . Nu e o situatie placuta, nu e usor. Toata lumea isi doreste banii. Ii inteleg pe cei care sunt nemultumiti si chiar nervosi, dar trebuie sa gestionam bine aceasta situatie. Asta este situatia.Da, e o problema ca am facut o promisiune, dar am vorbit cu ei si le-am spus clar ca nu le voi mai promite lucruri pe care nu le pot face. Ei trebuie sa inteleaga putin situatia, sa isi faca treaba in cel mai bun mod posibil.Investitorii spanioli trebuie sa trimita banii. Noi, de aici, gestionam banii si muncim din greu pentru a obtine sponsorizari cu diferite companii, dar primul pas e sa punem lucrurile in ordine, dupa ce investitorii spanioli vor trimite banii", a fost declaratia sincera a directorului general Alex Couto pentru digisport.Pe langa cei 400.000 de euro, spaniolii au mai investit in club, in doua randuri, 14.000 si 12.000 de euro, bani ce au fost de folos pentru cheltuieli curente la echipa din Stefan din cel Mare.Dinamo are doar o victorie in campionat in sase meciuri si joaca duminica cu liderul Universitatea Craiova