Imagini fabuloase cu un comentator roman care traieste la maxim un meci de calificare al echipei favorite. "Suntem in finala. Mi-au dat lacrimile. Imi cade camera, eu filmez, eu schimb scorul" VIDEO

Totul s-a petrecut la returul barajului de promovare in Liga 2 , dintre Dacia Unirea Braila si Bucovina Radauti.In tur, sucevenii au castigat cu 2-0, iar Braila avea nevoie de o victorie la mai mult de 2 goluri pentru a se califica in finala de promovare, cu Otelul Galati.S-a terminat 4-0 pentru braileni, iar unul dintre golurile echipei lui Florentin Petre, marcat chiar de fiul sau Patrick, a starnit lacrimile unui suporter brailean, care a devenit comentator."Patrick Petre in careu. Patrick pentru Braila. Haide, Patrick!. 4-0. Suntem in finala. Suntem in finala. Patrick Petre, mi-au dat lacrimile", a strigat comentatorul brailean, care a avut parte si de un moment neplacut: i-a cazut camera de filmat."Ma scuzati, mai imi cade camera. Eu filmez, eu schimb scorul", a fost replica geniala a acestuia.Braila a invins pe Bucovina Radauti si va juca cu Otelul Galati in finala de promovare in Liga 2