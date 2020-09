Contra a inceput curatenia la Dinamo. Primele plecari din Stefan cel Mare

Daniel Popa, Mihai Neicutescu, Mihai Popescu si Andrei Sin au fost trimisi la echipa a doua a clubului din Stefan Cel Mare, scrie Prosport.Contra le-a transmis celor patru jucatori ca nu mai conteaza pe serviciile lor si pot sa-si caute alte echipe.Vlad Achim, Janusz Gol, Isma Lopez si Alexander Gonzales sunt jucatorii care au venit la Dinamo in aceasta vara.Dupa doua etape din campionat , echipa din Stefan cel Mare are doar un punct in clasament.