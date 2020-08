Contra anunta obiective indraznete la Dinamo: "Mi-au promis 10 milioane de euro buget. Va fi liniste financiara. Vrem sa intram in play-off"

"Actionarii au promis in primul an un buget de 10 milioane. Vor sa infiinteze o academie, vor un nou stadion.Sunt discutii cu mai multi jucatori , cu cel putin 10 fotbalisti vorbim, as mai vrea cel putin sapte jucatori noi.Cele doua transferuri, Achim si Gol, nu s-au facut la cererea mea. Sunt doua transferuri reusite.Am inteles ca stabilitate financiara vom avea. Vor fi investitii la nivel de infrastructura, vor fi cerinte foarte mari, singurul obiectiv ramane intrarea in play-off.Pana vineri vor fi platite salariile pe mai si iunie. Saptamana viitoare vor fi toate salariile la zi. Am cerut liniste financiara la echipa si mi s-a promis lucrul acesta", a spus antrenorul dinamovist la Digisport.Primul meci pentru Contra la Dinamo va fi la Ploiesti, luni, contra Chindiei Targoviste.