Meci test de fotbal in Bucuresti pentru persoane vaccinate si testate

Intrebat daca mai sunt programate evenimente cu public in perioada urmatoare, Alin Stoica a raspuns: "Opera continua seria de evenimente si, pe 22, preconizeaza sa faca un eveniment in aer liber, la fel pentru persoane vaccinate si testate. Pe 31 mai suntem in discutii pentru un meci de fotbal, tip Liga legendelor, cu foste glorii ale fotbalului romanesc, speram sa atraga cat mai multi dintre ei, pe Stadionul Dinamo . LA fel pentru persoane vaccinate si testate".Ministerul Culturii a derulat, in perioada 14 - 16 mai, evenimente pilot care au presupus spectacole cu public in interior, la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca. Accesul la evenimente s-a facut pe baza cartii de identitate, iar verificarea informatiilor, prin intermediul aplicatiei puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Participantii vor fi monitorizati timp de doua saptamani.Sambata, finala Cupei Romaniei de la Ploiesti, dintre Universitatea Craiova si Astra Giurgiu , va avea loc cu spectatori, urmand ca fanii sa ocupe 25 la suta din capacitatea arenei.