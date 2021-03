Pablo Cortacero anunta revenirea la Dinamo. "Pana acum am lucrat din umbra. Voi veni la Bucuresti pentru a recastiga controlul clubului"

Suporterii se zbat din toate puterile sa tine in viata clubul, iar Pablo Cortacero anunta din Spania ca va reveni la conducerea echipei din Stefan cel Mare.Actionarul majoritar al clubului vrea insa sa tine legatura si cu fanii din programul " Doar Dinamo Bucuresti"."Avand in vedere informatiile confuze si rau intentionate care sunt produse in ultima perioada in mass-media in ceea ce ma priveste si in ceea ce priveste grupul de investitii din care fac parte si pe care il reprezint, sunt obligat sa fac publice urmatoarele precizari:Vreau sa precizez absolut ca, in calitate de actionar majoritar al societatii FC Dinamo Bucuresti 1948, NU ma intereseaza si NU voi efectua niciun proces de negociere pentru vanzarea actiunilor care reprezinta 72,8% din capitalul social.Dupa actiunile in afara legii pe care DDB le-a intreprins fata de club de pe data de 27 noiembrie 2020, in care angajatii spanioli au fost obligati sa paraseasca tara din cauza unor actiuni amenintatoare si intimidante, precum si dezvoltarea diferitelor evenimente precum: numirea ilegala a presedintelui, fara a fi pe ordinea de zi, a unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie care nu este legitim, ocuparea si controlul activitatii administrative si financiare la birourile clubului, managementul sportiv, cantonamentul, Academia, precum si vizitele nefericite la hotel de catre o parte mica din grupul DDB mentionat pentru a ne insulta, ameninta si intimida pe noi, angajatii spanioli, serviti aceasta declaratie pentru a o denunta public, deoarece justitia pune in curand totul inapoi in ordinea care nu ar fi trebuit niciodata modificata.Niciun grup de investitii de niciun tip nu doreste sa isi puna in pericol situatia economica in fata unor astfel de circumstante si in fata instabilitatii generate de evenimentele mentionate crescute si de ignoranta si neincrederea in oamenii care o administreaza atat din punct de vedere financiar, cat si din cauza faptului ca nu se stie cine manevreaza economic clubul. Din acest motiv, grupul de investitii din care fac parte a decis sa astepte sa se intample ceva, sa lucreze in umbra pentru a nu-si pune in pericol activele financiare.Avand in vedere situatia nefericita in care a fost scufundat clubul de luni zile, dupa uzurparea puterilor la care am fost supusi si vazand situatia lamentabila actuala a acestuia in ceea ce priveste managementul sportiv, economic si administrativ; comunic ca in urmatoarele zile voi fi prezent in orasul Bucuresti, impreuna cu profesionistii mei din grupul de lucru, pentru a recastiga controlul absolut al clubului in toate departamentele, pentru a lua decizii importante si sa indeplinesc toate obligatiile financiare si profesionale ale acestora pentru a aduce din nou FC Dinamo Bucuresti 1948 in locul pe care il merita sa fie.Dorinta mea este sa stabilesc sinergii si punti de colaborare cu DDB si cu toate aceste grupuri de fani ai FC Dinamo Bucuresti dintr-un climat de respect si educatie pentru un bine comun si pentru a obtine stabilitatea si forta care ne permite sa facem un club mai mare", a spus Pablo Cortacero pentru fanatik CITESTE SI: