Cortacero, mesaj pentru dinamovisti din Spania: "Banii vor veni imediat, ma refer la transferul pentru necesitatile imediate ale clubului"

Cortacero a declarat ca necesitatile financiare imediate ale clubului vor fi acoperite."Ma simt mai bine, am iesit din spital in aceasta seara pentru a continua acasa tratamentul pe care mi l-au comunicat medicii. Ma bucur, impreuna cu familia mea, ca am reusit sa trec peste un moment foarte dificil.Avazut mesajele primite in ultimele zile, le multumesc tuturor prietenilor si suporterilor dinamovisti pentru sustinere.Ce pot sa spun acum este ca banii vor veni imediat, ma refer aici la transferul pentru necesitatile imediate ale clubului, iar echipa isi va continua programul de pregatire stabilit inaintea meciului cu Viitorul De asemenea, saptamana viitoare vrem sa anuntam convocarea Consiliului de Administratie intr-o sedinta privind marirea capitalului social al clubului", a spus Pablo Cortacero.