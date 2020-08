Cum a ajuns Pablo Cortacero la Dinamo? Totul despre noul patron al "cainilor rosii"

A jucat doar la nivel de amatori si a vrut sa cumpere, la un moment dat, pe Almeria. Tranzactia a picat, insa Cortacero nu a cedat.Visul sau a fost sa conduca un club de fotbal si a reusit, tocmai, in Romania.Spaniolul a ajuns la Dinamo prin intermediul lui Cornel Talnar . Dinamovistul, originar din Alba Iulia, este prieten bun cu Dorin Serdean, asociat cu Cortacero, in mai multe afaceri imobiliare.Conform unor surse Ziare.com, Cortacero este obligat sa investeasca la Dinamo, in viitorul sezon, 5 milioane de euro, prin contractul de vanzare al clubului."Sunt increzator ca impreuna cu suporterii dinamovisti vom reusi sa fim cei mai bun", a spus noul actionar majoritar din Stefan cel Mare.CITESTE SI: https://ziare.com/dinamo/stiri-dinamo/un-om-politic-maestru-international-la-sah-viitorul-presedinte-de-la-dinamo-este-o-usurare-ca-am-vandut-clubul-1625078