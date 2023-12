Cum explica Flavius Stoican esecul lui Dinamo in derbiul cu Steaua

Dinamo a fost invinsa categoric de Steaua cu 3-0 in marele derbi al Ligii I, jucat vineri seara in etapa cu numarul 13 din sezonul 2014/2015.

Golurile gazdelor au fost marcate de Papp, Keseru si Szukala.

Flavius Stoican, antrenorul dinamovist, declara dupa meci ca Steaua si-a dovedit clasa in acest meci si ca victoria campionilor este una meritata: "Cred ca a fost o partida echilibrata, diferenta a fost facuta de experienta, de jucatori care au multe meciuri si calitate. Au jucatori cu talie deosebita, cu joc de cap foarte bun. Am incercat sa punem presiune, am avut cateva oportunitati de a inscrie. Am primit gol la Adi Popa, dintr-un carambol, si cred ca a fost momentul final.", puncta Stoican pentru LOOK TV, dupa meci.

In plus, el mai declara: "Este o victorie meritata a Stelei, care a aratat ca are jucatori de clasa. Ne lipseste rabdarea, eu am incredere in jucatori. Vrem sa mai aducem jucatori in iarna, sa dublam posturile si sa avem un echilibru. Mi-am dorit foarte mult sa castigam in aceasta seara, am jucat de la egal la egal pana la golul 2, dar diferenta o fac jucatorii de clasa, iar faptul ca Szukala este un jucator de clasa, este greu sa il blocam.", incheia interventia sa Stoican.

Dinamo nu a mai castigat in fata Stelei din 2011, la acel 1-0 cand marcator era Gabi Torje.

D.A.

Ads