Danut Lupu: Torje ar fi bun sa bata tabla pe case

Fostul fotbalist roman Danut Lupu a criticat atitudinea jucatorilor de la Dinamo. Lupu spune ca majoritatea jucatorilor ar trebui sa fie dati afara si anunta ca ii asteapta sa lucreze in constructii.

"Am locuri chiar si pe criza asta. ii pun sa monteze tabla oriunde in tara, la firma mea. Cati metri pun, cu atat ii platesc! Cam trei sau cinci euro la metru. Torje ar fi bun, ca e mic si se urca repede pe case. Ar da randament. E bun doar sa bata tabla pe acoperis. Torje si cu Printu' Cristea au ajuns idolii femeilor prin Bucuresti. Sunt fotbalisti doar noaptea, nu pe teren!

In afara de Lobont, Danciulescu si Bratu, toti trebuie sa fie dati afara! Miranda, care a fost adus pe 1,5 milioane de euro, si Zicu, pentru 2 milioane de euro, n-au ce cauta la Dinamo. Fac de ras tricoul pe care il imbraca. Daca eram la Dinamo, ii dadeam afara pe toti. Sa le fie rusine!", a spus Danut Lupu pentru Evenimentul Zilei.

Danut Lupu l-a criticat si pe antrenorul Mircea Rednic, caruia ii transmite ca ar trebui sa isi dea demisia.

"Ai pierdut campionatul, baga-ti coada intre picioare si vezi-ti de treaba ta! Rednic a gresit, pentru ca a fost mana in mana cu cei din conducere, na iesit sa vorbeasca despre problemele pe care le are cu jucatorii. N-a stiut sa ii mobilizeze. Ar trebui sa-i fie rusine daca vrea un milion de euro ca sa plece de la Dinamo! La felul cum a jucat echipa, el trebuie sa aduca de-acasa doua milioane! La anul, Dinamo castiga titlul la sase puncte diferenta, daca ma coopteaza pe mine in conducere", a incheiat Lupu.

Ads