Dinamo - Iasi 1-1, dinamovistii sunt aproape de retrogradare

Sorescu a inscris pentru echipa din Stefan cel Mare in prima repriza din lovitura de la 11 metri.Pentru Iasi a egalat Andrei Cristea, tot din penalty, in minutul 85.Cu acest egal, Dinamo este pe penultima pozitie in Liga 1 , cu 21 de puncte, iar Iasi este pe locul 12, cu 22 de puncte.Dinamo: Straton - Sorescu, Puljic, M. Popescu, Skovajsa - Mihaiu, Mrzljak, Rauta - Neicutescu, MontiniRezerve: Fara - R. Grigore, Kostrna, Sin, I. Serban, Moldoveanu, Daniel Popa, Ahmed BaniAntrenor: Adrian Mihalcea Poli Iasi : Axinte - Rodny Lopes, Fomba, Frasinescu, Sorin Serban - Mihalache, Passaglia - R. Gradinaru, Platini, Horsia - LuckassenRezerve: Tarnovanu, Klimavicius, Popadiuc, Omoh, Breeveld, De Iriondo, Andrei Cristea, Chacana, AgapeAntrenor: Mircea Rednic Arbitru: Andrei Chivulete, Asistenti: Mircea Grigoriu si Andrei ConstantinescuMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 2 - ocazie uriasa pentru Dinamo, Mihaiu trimite in baraMinutul 9 - Sorescu inscrie din penaltyMinutul 28 - ocazie pentru Iasi, Gradinaru trimite putin pe langa poartaMinutul 45+1 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 61 - ocazie mare Iasi, Straton respinge lovitura de cap al lui OmohMinutul 66- Neicutescu trimite in bara un sut de la 20 metriMinutu 82- Ionut Serban trimite cu capul pe langa poartaMinutul 85 - Andrei Cristea marcheaza din penaltyMinutul 90+3 - finalul meciului