Dezvaluiri incendiare despre antrenorul lui Dinamo: Ce scandal am avut

Un fost actionar al celor de la Dinamo a facut o serie de dezvaluiri incendiare despre actualul antrenor al echipei.

Vasile Turcu sustine ca Mircea Rednic va da mai multi jucatori afara in pauza competitionala din iarna doar pentru a transfera altii, care ii vor aduce comisioane.

"Va mai fi o miscare in iarna, cand vor fi dati jucatori afara si domnul Rednic e normal sa ii propuna patronului sa aduca alti jucatori, ca sa poata sa ia comision. Domnul Negoita, din cate il stiu eu, nu prea baga mana in buzunar si nu o sa scoata banul", a declarat Turcu la DigiSport.

Acesta marturiseste ca s-a intamplat acelasi lucru si atunci cand el era in conducerea clubului.

"Normal ca vorbesc din experienta, daca am fost si eu fript. El are un impresar, pe unul, Marinescu, fost jucator pe la Rapid, si cu care a facut anumite lucruri prin club. M-a ars cu cativa jucatori, printre care si Mendy. Nu ma ardea Marinescu fara omul asta, care e capul rautatilor. Ala era, saracul, bagat in fata. Se stie treaba de la Standard Liege, cum a plecat ultima data, de ce a fost dat afara", a adaugat omul de afaceri.

In continuare, acesta a dezvaluit si alte lucruri despre Rednic.

"Rednic are 10 fete. Cu mine vorbea intr-un fel, cu Borcea intr-un fel, cu jucatorii in alt fel. Ce scandal am avut! Ii spunea lui Ganea ca l-ar baga, dar nu vor Borcea si Turcu. Lui Claudiu Niculescu ii spunea altfel. Erau 3 jucatori cu caractere puternice pe care nu reusea sa ii controleze si ii imbarliga. Astfel de lucruri merg pentru ca e perversitate, mai bine ii spui jucatorului in fata. Ca profesionist, Mircea Rednic e jos palaria. Caracter, zero.", a adaugat Vasile Turcu.

Omul de afaceri a precizat si ca l-a prins pe Rednic luandu-si comisioane din transferurile facute cat timp a fost la Dinamo.

