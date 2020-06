Dinamo a castigat meciul cu Rapid

Ziare.

Conform contului oficial de Facebook al FC Rapid, unicul gol al intalnirii disputate fara spectatori a fost inscris de Slavko Perovic in minutul 59, in urma unei lovituri de colt. Cea mai mare ocazie a formatiei giulestene a avut loc in minutul 36 cand mingea sutata de Marian Draghiceanu a lovit bara.Tehnicianul dinamovist Adrian Mihalcea a inceput partida cu urmatorul unsprezece: Straton - Kostrna, M. Popescu, R. Grigore, Sin - I. Serban, I. Filip - Ahmed Bani, Montini, Sorescu - D. Popa.De partea cealalta, FC Rapid a aliniat urmatoarea formula de joc: Mihai Popa - I. Voicu, Al. Iacob, Mallo, Copaci - Lazar, Djuric - Cretu, Alami, Draghiceanu - Hlistei.Intalnirea a reprezentat debutul antrenorilor Adrian Mihalcea si Dan Alexa la echipele lor, FC Dinamo, respectiv FC Rapid, avand in vedere ca ambii au fost instalati in functii cu putin timp inainte de declansarea pandemiei de COVID-19.Meciul amical dintre FC Dinamo si FC Rapid s-a disputat respectand toate reglementarile prevazute in ordinul comun emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii pentru reluarea competitiilor sportive pe teritoriul Romaniei incepand cu 1 iunie.La 16 martie, o data cu decretarea starii de urgenta ca urmare a pandemiei de coronavirus, competitiile fotbalistice de pe teritoriul Romaniei au fost intrerupte. Echipele de fotbal si-au reluat activitatea la 15 mai, cand autoritatile statului au permis antrenamentele in grupuri restranse, in conditii de izolare.Incepand cu data de 1 iunie, autoritatile au permis organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact), fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.