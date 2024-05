Dinamo a pus ochii pe un super atacant european. A jucat la Dinamo Kiev si a fost dorit de Liverpool

Dinamo Bucuresti l-a numit antrenor pe Ioan Andone dupa plecarea lui Mircea Rednic si acum incepe o campanie de transferuri foarte buna in aceasta vara, pentru a putea duce la bun sfarsit obiectivul de a ocupa primele 2 locuri sezonul viitor.

Astfel, prima tinta a lui Andone este un atacant european de clasa, trecut pe la Dinamo Kiev si dorit de mari forte ale Europei, printre care si Liverpool.

Este vorba de ucraineanul Artem Milevskiy, acum la Concordia Chiajna, dar care va deveni liber de contract din vara.

Informatia a fost furnizata de cotidianul Gazeta Sporturilor, care il citeaza pe Aleksandr Pankov, impresarul jucatorului, care sustine in Ucraina ca jucatorul negociaza cu Dinamo.

Atacantul de 31 de ani a impresionat in acest an in tricoul Chiajnei. Acesta a bifat 14 jocuri pentru ilfoveni si a marcat 6 ori.

Dinamo Kiev, Gaziantepspor, Benidorm, Hajduk Split si RNK Split sunt echipele la care a evoluat Artem de-a lungul carierei.

El era evaluat la 11 milioane de euro in 2010, cand a fost dorit insistent de Liverpool.

