Dinamo anunta despartirea de mijlocasul Ioan Filip

La Dinamo din luna decembrie a anului 2018, Ioan Filip (31 de ani) a adunat 39 de meciuri in Liga 1 si 4 jocuri in Cupa Romaniei pentru Dinamo, marcand un gol in tricoul alb-rosu, toamna trecuta, in victoria cu FC Viitorul , scor 3-2 pe teren propriu."Clubul din Stefan cel Mare ii transmite lui Ioan Filip, prin intermediul site-ului oficial, mult succes in cariera!", a precizat clubul bucurestean.