Dinamo-Benfica: Miccoli e in mare forma

Fabrizio Miccoli, atacantul celor de la Benfica, autorul golului victorios in meciul cu Dinamo, a marcat de 2 ori in poarta celor de la National, intr-un meci contand pentru etapa a 18-a a campionatului portughez de fotbal.

Antrenorul Benficai, Ferdando Santos, a folosit in acest meci urmatorul 11: Quim - Nelson, Anderson, Luisao, Leo - Simao, Rui Costa, Petit, Katsouranis - MIccoli, Nuno Gomes. Au mai intrat Karagounis, Paulo Jorge si Joao Coimbra.

In urma acestei victorii, Benfica a urcat pe locul 2 in clasament, aflandu-se la 4 puncte in spatele liderului FC Porto.

Returul partidei Dinamo-Benfica, din 16-zecimile Cupei Uefa, va avea loc sa joi, 22 februarie 2007.