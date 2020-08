Dinamo Bucuresti s-a despartit de conducatorul de joc, tunisianul Kamel Alouini

Handbalistul in varsta de 32 de ani a jucat la Dinamo Bucuresti timp de doua sezoane, iar potrivit clubului a decis sa se transfere "intr-o tara mai aproape de cea natala"."Kamel a fost scanteia din atacul dinamovist in ultimii doi ani, un coordonator care a stiut sa-si puna in valoare coechipierii, dar si sa ia jocul pe cont propriu, atunci cand a fost nevoie. Campion si supercampion cu Dinamo, Kamel Alouini a impresionat si in Liga Campionilor, unde alb-rosii au castigat in ultimii doi ani grupa din care au facut parte. CS Dinamo ii multumeste lui Kamel Alouini pentru tot ce a realizat in tricoul alb-rosu, ii ureaza mult succes la noua sa echipa si ii transmite ca oricand va fi binevenit", a transmis clubul dinamovist.Plecarea lui Kamel Alouini nu va ramane descoperita, sustine conducerea, fiind perfectat un nou transfer pe postul de conducator de joc si care va fi anuntat in zilele urmatoare.Dinamo Bucuresti nu a primit wild-card pentru sezonul 2020-2021 al Ligii Campionilor si va evolua direct in faza grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF).