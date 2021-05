Ce a spus antrenorul Dusan Uhrin dupa a patra victorie consecutiva obtinuta de Dinamo

"Pentru noi a fost foarte dificil, pentru ca stim cum joaca Hermannstadt. Inca nu s-a terminat, vreau sa scapam de baraj. Am stabilit primul "11" si sistemul. Acum avem Cupa, avem un program foarte dificil. Vom incerca tot ce putem in Cupa", a spus Uhrin pentru posturile care transmit Liga 1 Intrebat daca va ramane si in sezonul viitor la gruparea bucuresteana, el a raspuns: "Am contract cu Dinamo ".Formatia Dinamo a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I. Pentru dinamovisti este a patra victorie consecutiva. De la oaspeti a fost eliminat Stoica, in minutul 32.Golurile au fost marcate de Paul Anton, in minutele 34 si 90+3, ambele reusite fiind din penalti.