Dinamo i-a prelungit contractul mijlocasului Dejan Sorescu

Marcatorul unicului gol al dinamovistilor in partida cu Hermannstadt, scor 1-1, in prima etapa a acestui campionat , a fost golgeterul echipei in sezonul trecut, cu 11 goluri , 10 in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei La Dinamo din vara anului 2018, Deian Sorescu a adunat 74 de meciuri in tricoul alb-rosu, in toate competitiile.Mijlocasul dinamovist a fost nominalizat de selectionerul Mirel Radoi pe lista de rezerva a jucatorilor convocati la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile cu Irlanda de Nord (4 septembrie, Bucuresti) si cu Austria (7 septembrie, Klagenfurt), in noua editie a Ligii Natiunilor.