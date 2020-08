"Noi ne-am inteles de principiu, sambata. Am contract pe un an de zile.Am discutat despre jucatori . Nu am obiectiv stipulat in contract.Eu nu am auzit de interesul nostru pentru Budescu. Mai avem nevoie de jucatori.Talnar se va ocupa de echipa a doua. E o idee foarte buna reinfiintarea echipei", a spus Multescu la Digisport.Dinamo va juca cu Hermannstadt, in prima etapa a sezonului, din Liga 1