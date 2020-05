Dinamo nu mai ajunge pe mana spaniolilor: "Am salvat clubul de la o teapa imensa"

Ziare.

Administratorul programului Doar Dinamo Bucuresti, Robert Thomas, spune ca firma care intentiona sa cumpere clubul de fotbal de la Ionut Negoita este plina de datorii.Totodata, suporterii n-au reusit sa dea de Herminio Menendez, cel care s-ar fi aflat in spatele fonduului de investitii iberic."Ni s-a spus ca Alondra se numeste fondul de investitii al lui Herminio Menendez. Cand am luat legatura cu Alondra din Madrid au spus ca nu cunosc nici un Toni Curea sau Herminio Menendez. Apoi ni s-a spus ca de fapt sediul este in Valladolid. Acolo am gasit ca firma este plina de datorii", a spus administratorul programului Doar Dinamo Bucuresti, Robert Thomas, la ProX "Am salvat prima oara Dinamo cand am platit salariile, a doua oara cand am platiti licenta si e posibil sa o fi salvat a treia oara de la o teapa imensa cu spaniolii", a adaugat acesta.Vezi: Ioan Andone vine cu o veste proasta pentru Dinamo Ionut Negoita solicita un euro in schimbul pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo, insa cumparatorul va trebui sa achite si datoriile clubului, care sunt de aproximativ 3 milioane de euro.