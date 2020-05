Dinamo risca sa ajunga pe drumuri!

Ziare.

com

Potrivit acestora, daca tranzactia prin care Ionut Negoita cedeaza actiunile clubului catre investitorii spanioli nu se finalizeaza in cateva zile, Dinamo ramane fara baza de pregatire de la Saftica."Pana sa treaca 30 de zile Dinamo are de platit 1,1 milioane de lei catre ANAF. Plata asta este URGENTA. Daca nu se achita la timp, pierdem Saftica. Negoita nu da niciun leu. Cine va plati?.'Spaniolii' negociaza preluarea clubului din aprilie. Noi le-am transmis ca trebuie sa vina cu 180.000 de euro pentru licenta, altfel vor mai cumpara doar o echipa de liga a 3-a. Nu au avut acei 180.000 de euro, asa ca a ramas pe seama suporterilor plata licentei", se arata intr-un comunicat emis de PCH pe Facebook.Vezi si: Dinamo, in pericol sa retrogradeze: Problema uriasa cu care se confrunta "cainii" Ionut Negoita negociaza de cateva zile cedarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo.Formatia din Soseaua Stefan cel Mare ar putea ajunge pe mana unor investitori spanioli.