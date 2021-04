Un nou antrenor la Dinamo

Sorin Colceag are 49 de ani este licentiat "Pro" si a activat ultima oara in cadrul Centrului de Copii si Juniori de la Rapid Bucuresti. Si-a inceput cariera de tehnician la Viitorul Constanta, cu pregatirea portarilor, a fost "secund" la Universitatea Cluj si antrenor principal la Gloria Popesti Leordeni, Metaloglobus, Romania U16, Romania U17 si Zimbru Chisinau.Fost portar, Sorin Colceag a facut parte din lotul dinamovistilor in sezonul 1989-1990, alaturi de Bogdan Stelea si Costel Campeanu, cand Dinamo Bucuresti a castigat eventul in Romania si a jucat o semifinala de Cupa Cupelor sub conducerea lui Mircea Lucescu